Die Pandemiezeiten waren für Immobilienmakler wie Arnulf Sorgo durchaus herausfordernd. Um mit seinen Kunden positiv in Kontakt zu treten, hatte er eine besondere Marketingidee. Als eine Art gesunde Visitenkarte versendete er an mögliche Immobilieninteressenten Ingwer-Shots, auf die ein QR-Code zu den Objekten aufgedruckt war. Nicht nur die Immobilienseiten, sondern auch die gesunden Getränke trafen den Geschmack der Adressaten. „Das Feedback war so gut, dass sich daraus eine eigene Firma für gesunde Firmengeschenke entwickelt hat“, berichtet der Klagenfurter Unternehmer.

© Ging It

Mittlerweile zählen namhafte Banken, Versicherungen, Reisebüros, Rechtsanwaltskanzleien und Firmen zu den Kunden des Start-ups Ging It, das von der StartInvest GmbH der Kärntner Sparkasse unterstützt wird. „Wir sind biozertifiziert und unsere Produktion liegt zu 100 Prozent in Kärnten“, betont Sorgo. Abgefüllt werden die Shots, die in ausgewählten Billa Corso Filialen erhältlich sind, von der Klagenfurter Firma Kärntner Frucht. Die Verpackung stammt von der Feldkirchner Firma TEWA.

Export nach Dubai

Über mangelnde Nachfrage kann Sorgo nicht klagen, wie er betont. Tausende Fläschchen wurden dieses Jahr bereits als Weihnachtsgeschenke an Firmen versendet. Aktuell arbeitet Sorgo mit Unterstützung seines Sohnes Matteo Sorgo, der unter anderem den Social Media Auftritt des Unternehmens verantwortet, und Verena Geier vom Vertrieb an der Weiterentwicklung der Produkte und den Export ins Ausland. Noch im November soll die Gründung der eigenen Vertriebsfirma in Dubai, wo Sorgo bereits den Markt erkundet hat, erfolgen. Darüber hinaus hat der Unternehmer Italien und Spanien als mögliche Exportmärkte im Auge.