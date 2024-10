Auf der Wiese gleich neben der Seniorenresidenz Mavida in Moosburg wird am Dienstag ein neues Kapitel in der Geschichte eines der bekanntesten Familienbetriebe in Kärnten aufgeschlagen: Martin Wienerroither, seine Frau Karin und seine Schwester Marianne Wienerroither-McArdle setzen den Spatenstich für den neuen Produktionsbetrieb. Er wird - nach Fertigstellung im Herbst 2025 - die Bäckerei in Pörtschach nach 88 Jahren ablösen, die sein Großvater Martin Wienerroither der Erste 1937 (von Anton Gassner) gekauft hat. Vom Mondsee hatte es ihn mit seiner Frau an den Wörthersee verschlagen, wo das Paar seinen Traum nach einer eigenen Bäckerei verwirklichen konnte. Der älteste Sohn Martin (der Zweite) erweiterte gemeinsam mit seiner Frau Helga das Unternehmen um die beliebte Konditorei und eröffnete erste Filialen in Klagenfurt. Den neuen Firmensitz beäugen die beiden mit Wohlwollen.

Schaufenster in die Backstube

17,5 Millionen Euro steckt nun der Enkel der Gründer, Martin Wienerroither (der Dritte), in den Bau, mit dem schon vor drei Wochen begonnen wurde. Erwarten darf man sich einen nachhaltigen Hybrid-Bau mit viel Holz samt PV-Anlage, begrüntem Dach, Schaufenster in die Backstube, Café mit Bedienung an der Theke und Schulungsraum für Lehrlinge.

Den Auftrag wird Christof Weissenseer mit seinem international tätigen Greifenburger Unternehmen ausführen. Die Ofentechnik kommt aus Deutschland. „Im neuen Betrieb haben alle Öfen gemeinsam einen Brenner, das ist nachhaltiger, denn: Nicht in jedem Ofen ist die gleiche Hitze“, sagt Wienerroither. Brioche-Zöpfe werden bei 180 Grad gebacken, Semmeln bei 250 Grad.

„Wie beim Tetris-Spielen“

60 Mitarbeiter werden in einem ersten Schritt von Pörtschach nach Moosburg umziehen, um weitere 20 Mitarbeiter kann aufgestockt werden. Aktuell beschäftigt Wienerroither insgesamt 207 Mitarbeiter und sieben Lehrlinge in der Bäckerei und den 13 Filialen. „Wir freuen uns, mit einer 5-Tage-Woche auch in der Backstube, wo natürlich weiterhin täglich gebacken wird, längst fällige Maßstäbe in unserer Branche zu setzen.“ Der Neubau ist nicht unbedingt auf Expansion ausgelegt. „Es ist einfach so, dass die Produktion in Pörtschach zu klein geworden ist, wir schieben nur noch Wägen hin und her wie beim Tetris-Spielen - das ist kein Zustand mehr.“ Wienerroither verarbeitet 600 Tonnen Mehl im Jahr.

Maßstäbe setzt Wienerroither auch in der Gemeinde Moosburg, deren größter Betrieb er - abgesehen vom SOS-Kinderdorf und den beiden Altenheimen - sein wird. Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP) ist stolz über der Neuzugang in seiner „Glücksgemeinde“ und darauf, wie das mit dem 8600 Quadratmeter großen Grundstück geklappt hat. Einen Teil holte sich Moosburg über eine Option aus Privatbesitz zurück, ein Stück ist von Mavida, ein weiteres Stück von einer Nachbarin.