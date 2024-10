,,Da geh‘ ich ins Maxim‘‘ – Auf der Online-Plattform willhaben wird derzeit um knapp 2,4 Millionen Euro die ehemalige Villa von Bühnenstar Johannes Heesters zum Kauf angeboten. Hier geht es zum Inserat. „Dieses beeindruckende Anwesen mit rund 356 Quadratmetern Wohnnutzfläche zuzüglich 30 Quadratmeter Dachausbau, dazu noch ein Keller (ca. 68 m²) mit Sauna, Hobbyraum und Werkstatt sowie der Doppelgarage erstreckt sich über ein großzügiges Grundstück von 1452 Quadratmetern“, heißt es in der Anzeige. Das 1986 erbaute Objekt verfügt über einen ansprechenden Garten, neun Zimmer, mehrere Bäder, eine Terrasse und einen höchst prominenten Vorbesitzer.

90 Jahre auf der Bühne

Johannes „Jopi“ Heesters - 1903 in der niederländischen Stadt Amersfoort geboren - war bis zu seinem Tod im Dezember 2011 ein außergewöhnliches Bühnen-Phänomen. Der beliebte Schauspieler und Sänger wurde 108 Jahre alt, wirkte erfolgreich in unzähligen Filmen, Operetten sowie Theater-Inszenierungen mit und erhielt insgesamt zehnmal den „Bambi”. Er war Träger des Ehrenrings der Stadt Wien sowie zahlreicher anderer internationaler Auszeichnungen und Ehrenpreise, wurde zudem 2001 mit der Platin-„Romy” für sein Lebenswerk geehrt. Der stets elegante Heesters galt in seinen letzten Lebensjahren als der weltweit älteste noch aktive darstellende Künstler. Insgesamt stand er rund 90 Jahre auf der Bühne, unterhielt auch im stolzen Alter von 107 Jahren noch seine Fans.

Auf willhaben angeboten

„Die Villa bietet eine seltene Gelegenheit, ein Stück Geschichte in einer der besten Lagen am Stadtrand von Wien zu erwerben. Mit ihrer Kombination aus luxuriöser Ausstattung, großzügigem Grundstück und historischem Charme ist sie ein wahres Juwel”, verraten Dominik Heil und Hannes Pletz, Geschäftsführer der Happy Immo GmbH, denen die Vermarktung der Immobilie anvertraut wurde.