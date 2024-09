In der Schule wohnen? Das könnte man in dem ehemaligen Schulgebäude in Grafendorf bei Hartberg, das derzeit unter anderem über eine Online-Plattform feilgeboten wird. Früher als Kindergarten und Volksschule geführt, wären heute Apartments oder ungewöhnliche Ferienwohnungen möglich, wie Immobilien-Maklerin Margit Pürrer von Rustler Immobilien erklärt. „Auch Urlaub mit Pferden wäre möglich, da viel Grund bei dem Gebäude dabei ist, aber auch ein Wohnbau wäre realisierbar.“ Kostenpunkt für die 2021 generalsanierte „Liegenschaft mit Sondernutzung“, in dem sich auch zwei Wohnungen befinden – knapp zwei Millionen Euro.