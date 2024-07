Und, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und zwar im Optimalfall in einem Schloss, das ganz klar zur Standardkulisse eines ordentlichen Märchens gehört. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kann man sich – das nötige Kleingeld vorausgesetzt – diesen Traum aus Kindheitstagen sowohl mit dem Schloss Uhlheim in Ilz, als auch mit dem Schloss Klaffenau in Hartberg erfüllen.