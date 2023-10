Noch sind keine Bagger vor dem Schloss Klaffenau am Stadtrand von Hartberg aufgefahren, die Pläne für den Bau von drei Wohnhäusern direkt vor dem historischen Gebäude liegen jedoch abgesegnet auf dem Tisch (wir berichteten). Die „ENW Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft“ will auf dem Grundstück 29 Wohneinheiten in dreigeschossigen Wohnhäusern errichten.

Auf wenig Gegenliebe stießen die Pläne freilich bei den Anrainern, die seither gegen das Wohnprojekt Sturm laufen. Dabei hofften sie auch auf Rückendeckung vom Bundesdenkmalamt, mit dem man Kontakt aufgenommen habe, wie Stefan Schuller, einer der betroffenen Nachbarn, berichtet. Lichtblick sollte ein alter Dörrofen auf dem rund 2900 Quadratmeter großen Grundstück sein, dieser muss für das Bauvorhaben weichen. „Es ist eine Streitfrage, ob dieser so wie das Schloss schützenswert sein könnte“, sagt Schuller, der mit seinen Mitstreitern jedenfalls nicht kampflos aufgeben möchte.

Dem erteilt Christian Brugger, Leiter des steirischen Landeskonservatorats des Bundesdenkmalamtes, jedoch eine klare Absage. Das kleine Gebäude sei nicht denkmalgeschützt. Wenn der Dörrofen Denkmalwert gehabt hätte, so wäre er bereits als Teil der historischen Schlossanlage vor Jahrzehnten unter Denkmalschutz gestellt worden, so Brugger. Um als Denkmal eingestuft zu werden, sei laut ihm eine gewisse, österreichweite Bedeutung notwendig, historisches Alter und regionales Interesse seien zu wenig.

Kein effizienter Schutz

In das Bauprojekt beim Schloss Klaffenau selbst sei Brugger respektive das Bundesdenkmalamt von den Behörden nicht eingebunden gewesen - zu Recht, wie der Kunsthistoriker klarstellt. Rein rechtlich betrachtet hat das Bundesdenkmalamt weder Mitspracherecht noch Zuständigkeit bei Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe von denkmalgeschützten Gebäuden, da es kein Verbot von Neubauten vor historischen Gebäude oder entsprechende Auflagen gebe. Der betreffende Paragraph des Denkmalschutzgesetzes, der Umgebungsschutz, bezieht sich lediglich auf das Anbringen von Reklameschildern oder dergleichen. „Das ist nicht wirklich ein effizienter Schutz. Ein Neubau neben einem Schloss kann damit nicht verhindert werden.“

Laut Brugger wäre es natürlich wünschenswert, wenn ein freier Blick auf das Schloss gegeben wäre und der solitäre Charakter so erhalten bleiben würde. Dies sei gesetzlich jedoch nicht verankert und auch oft Folge natürlicher Entwicklungen, wenn rund um historische Gebäude gebaut wird. „Orte und Städte, Lebens- und Wohnräume, wachsen und machen leider auch vor einem Schloss nicht Halt“, sagt der Experte, der betont, die Pläne zum Projekt in Hartberg jedoch nicht zu kennen und deshalb keine Expertise zur Optik des Bauvorhabens abgeben könne.

Kampf gegen Windmühlen

Wenig Hoffnung sieht er übrigens darin, das Bauvorhaben zu verhindern. „In Bezug auf das Denkmalschutzgesetz sehe ich hier keine Möglichkeit“, sagt Brugger, der sich demnächst mit den Anrainern treffen will, um ihnen diesen Standpunkt darzulegen. Auch Stefan Schuller ist bewusst, dass es ein Kampf gegen Windmühlen werden könnte: „Es ist schwierig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Sein Wunsch wäre jedenfalls, dass zumindest bei den Plänen noch nachjustiert werde.