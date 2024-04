„Auf ca. 7000 Quadratmetern Grundfläche auf einem Hügel erstreckt sich diese aus dem späten Mittelalter erbaute Burgruine. Teile des historischen Bauwerks sind in einem guten baulichen Zustand und mit Renovierungsaufwand bewohnbar.“ So heißt es in jener Anzeige von Strohmaier-Immobilien, welche dieser Tage für Aufmerksamkeit sorgt – wird doch dabei eine nicht alltägliche Immobilie angeboten: die Burgruine Thal vor den Toren der Landeshauptstadt. In der Heimatgemeinde von Arnold Schwarzenegger und unweit des Golfclubs wurde das Anwesen im 13. Jahrhundert erbaut, nun suchen 180 Quadratmeter Wohnfläche („ausbaubar“) neue Besitzer – die Verhandlungsbasis liege bei 750.000 Euro.