In Pusterwald im Bezirk Murtal ist am Freitag ein neues Wasserkraftwerk in Betrieb genommen worden. Die Anlage – mit einer Leistung von zwei Megawatt – produziert pro Jahr umgerechnet so viel Strom, wie 3300 Haushalte verbrauchen. Das Kleinwasserkraftwerk wird von Wien Energie betrieben. Das Wasserkraftwerk Pusterwaldbach schaffe „regionale Wertschöpfung und ist eine Investition in unsere Zukunft“, so Vorstandschef Michael Strebl. Das Wasser des Pusterwaldbachs treibt aus einer Fallhöhe von 80 Metern zwei Francis-Turbinen an. Pro Jahr können so zehn Gigawattstunden Strom gewonnen werden.

Geschäftsführer Karl Gruber, Bürgermeister Fritz Strahlhofer, Bundesrätin Isabella Kaltenegger und Vorstandschef Michael Strebl (Wien Energie) © BIRGIT STEINBERGER PHOTOINSTYLE

Bei der Errichtung sei auch „großes Augenmerk auf den Schutz der Natur gelegt“ worden. So ermögliche „eine Fischtreppe den Fortgang der natürlichen Lebenszyklen im Pusterwaldbach“, wie betont wird. „Das Wasserkraftwerk Pusterwaldbach ist nicht nur hinsichtlich Klimaschutz und Ökologie ein Vorzeigebeispiel. Die Energieerzeugung im wunderschönen Murtal wird die Versorgungssicherheit für die Region maßgeblich erhöhen“, sagt Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie.

Pusterwalds Bürgermeister Fritz Strahlhofer unterstreicht: „Dieses Projekt ist ein richtiger und wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Energieversorgung für unsere Region.“