Murkraftwerk Gratkorn ging nach zweieinhalbjähriger Bauzeit ans Netz

100 Millionen Euro investierten Verbund und Energie Steiermark in das neue Laufkraftwerk an der Mur in Gratkorn. Am Freitag wurde es offiziell in Betrieb genommen. Am Samstag lädt man zum Tag der offenen Tür.