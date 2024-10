Eine Reihe von Kartellen hat die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich in den vergangenen Jahren aufgedeckt: In der Bau- und in der Abfallbranche, um die meist diskutierten Beispiele zu nennen, haben sich Unternehmen den Markt durch illegale Absprachen aufgeteilt. Auch wenn die Arbeit der Ermittler und der Gerichte noch eine Zeit lang andauern wird, so pochten Geschädigte des Müllkartells zuletzt auf Schadenersatz: Gemeinden und Abfallwirtschaftsverbände dürften über viele Jahre zu hohe Preise an die Entsorgungsunternehmen geleistet haben.