Bau, Handel, Abfall, Energie, Brauunion – die Liste der Branchen und Betriebe, die von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ins Visier genommen wurden und werden, ist lang. Und wird noch länger. Nach den zahlreichen Geldbußen, die auf Antrag der BWB für heimische Baufirmen vom Kartellgericht ausgesprochen wurden, dürfte nun auch in Österreichs Abfallwirtschaft eine Lawine an Strafen losgetreten worden sein. Die Ermittlungen gegen das sogenannte „Müllkartell“ waren im März 2021 bekannt geworden. Es folgten Hausdurchsuchungen und die Sicherung von Daten in Terabyte-Dimensionen. Die Vorwürfe haben es in sich: Kartellrechtswidrige Preisabsprachen, Marktaufteilungen sowie der Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen.