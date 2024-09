Vor zwei Jahren wurden die Begriffe Chip bzw. Halbleiter häufig mit dem Zusatz „Krise“ versehen. Gemeint war der für ganze Branchen bedrohliche Mangel an winzigen elektronischen Bauteilen, die in einer Vielzahl von Tech-Produkten stecken. In Anlagen, Automobilen, Smartphones, Rechnern, Messtechnik oder medizinischen Geräten – ohne Chips keine Produktion, keine Produkte. Wer Mikrochips ergatterte, legte sie bisweilen auf Lager: „Unternehmen horteten Mikrochips wie Verbraucher einst das Toilettenpapier“, schüttelten Beobachter 2022 den Kopf.

Verstärkter Nachfragehype

Massive Lieferengpässe wuchsen sich im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs 2021 und 2022 zum Bremsklotz der Weltwirtschaft aus – und befeuerten Investitionspläne der Chipindustrie in ungeahntem Ausmaß. Der Nachfragehype wurde verstärkt von validen, langfristigen Nachfrageprognosen – mit Megatrends wie Digitalisierung, Mobilitäts- und Energiewende als Treibern. Bis 2030 sollte sich die Nachfrage nach Chips laut Prognosen weltweit verdoppeln. Also wurden und werden weltweit Pläne für die Errichtung Dutzender neuer Halbleiterfabriken gewälzt.

„Halbleiter-Nationalismus“

Ein Überblick zeigt gewaltige Dimensionen: In Südkorea sollen laut „Everstream“-Analyse bis 2047 rund 430 Milliarden Euro in 13 neue Chipfabriken fließen, zusätzlich zu den 21 existierenden Werken – darunter die „mächtigste Hightech-Fabrik der Welt“, jene von TSMC. In den USA wollen Chipproduzenten 278 Milliarden Euro in die Hand nehmen, in Europa mindestens 86 Milliarden Euro. Beim Wettrennen um den Ausbau von Kapazitäten orten Experten einen „Halbleiter-Nationalismus“. Den Staaten dienen Milliardenförderungen als Köder, wenn sie ihre Angel auswerfen.

Auf verlorenem Posten

Das Ziel ist Unabhängigkeit in Zeiten sich vertiefender geopolitischer Gräben. Wer den Hunger nach Halbleitern nicht befriedigen kann, ist auf verlorenem Posten. China etwa will sich von ausländischen Zulieferern emanzipieren. Noch sei es aufgrund seiner Kapazitäten „nicht in der Lage, modernste Halbleiter herzustellen, holt aber rasant auf“, analysierte jüngst die WKO-Außenhandelsstelle in Peking. Gefördert mit einer „Finanzspritze“ aus dem Staatsfonds von rund 70 Milliarden Euro. Die USA pumpt 250 Milliarden Euro in Forschung und Herstellung von Halbleitern. Im Vergleich dazu wirkt der European Chips Act, 43 Milliarden Euro schwer, zwar ambitioniert, aber nur Bronzemedaillen-verdächtig. Seit 2021 wachsen die Kapazitäten weltweit pro Jahr um bis zu neun Prozent.

Überkapazitäten statt Knappheit

Die Aufholjagd führte bereits zu Überkapazitäten, die akute Knappheit drehte sich schnell – dem traditionell ausgeprägten Zyklus der Branche entsprechend – Richtung Überkapazitäten, gehebelt durch die tiefe Rezession. Laut Analyse der Deutschen Bank korreliert der Halbleiter-Absatz stark mit dem (schwächelnden) Welthandel, die Gier nach Chips scheint vorerst gestillt. Aber „nach dem Boom kommt die Gegenbewegung, dann der nächste Boom“, meinte vor einiger Zeit Andreas Urschitz, Marketingvorstand des Halbleiterriesen Infineon Technologies, zur Kleinen Zeitung.

Chipumsatz weltweit schrumpft

Noch ist es nicht so weit. 2023 schrumpfte der globale Chip-Umsatz um neun Prozent. Der KI-Boom, den vor allem US-Gigant NVIDIA für sich nutzen konnte, verhinderte ein noch größeres Minus. Hoffnungen, der Halbleiterzyklus würde 2024 volle Fahrt aufnehmen, wurden bislang enttäuscht. Das lässt sich an den Schlagzeilen ablesen: Infineon streicht 1400 Jobs, 380 (von 6000) in Österreich. Ohne Kündigungen, wie man betont. Und Mikrochip-Riese Intel kämpft mit einem Milliardenverlust und Übernahmegerüchten.

Dieser Tornado wirbelt auch die hochfliegenden deutschen Halbleiterpläne durcheinander. Der Bau zweier Intel-Fabriken in Magdeburg – Investitionen von mehr als 30 Milliarden Euro, 10 davon aus der Staatskassa – wurde verschoben. Zumindest TSMC hält Wort und setzt sein Projekt mit Partnern in Dresden um. In der Sachsen-Metropole baut auch Infineon ein neues Werk, trotz Sparkurses.