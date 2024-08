Zu Wochenbeginn präsentierte der Chiphersteller Infineon seine aktuellen Quartalszahlen, die eine leichte Entspannung zeigen. Gleichzeitig gab Vorstand Jochen Hanebeck neuerlich den Abbau von 1400 Stellen im Zuge des bereits an angekündigten Sparprogramms „Step-Up“ bekannt. Bereits im Mai hatte eine Infineon-Sprecherin betriebsbedingte Kündigungen für Österreich ausgeschlossen.

Nichtsdestotrotz werden in den nächsten zwei Jahren 380 der 6000 Jobs in Österreich wegfallen. „Nicht durch Kündigungen, sondern mit alternativen Instrumenten“, wird auf Nachfrage der Kleinen Zeitung betont. Im Zentrum würden Effizienzverbesserungen und Komplexitätsreduzierung stehen, aber es werde auch personenbezogenen Maßnahmen geben. Notwendig sind die Maßnahmen, weil das Wettbewerbsumfeld „extrem fordernd“ sei. Es gebe eine Marktschwäche in vielen Bereichen sowie stark gestiegene Energie- und Personalkosten. Deshalb müsse man, wie im Mai angekündigt, ein Programm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit umsetzen.

„Infineon Standort langfristig stärken“

„In Abstimmung mit dem Betriebsrat werden wir alle zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen wie zum Beispiel Altersteilzeit, natürliche Fluktuation oder Pensionierungen. Dieser Schritt fällt mir und meinen Vorstandskollegen nicht leicht. Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst, daher ist es für uns wichtig, gemeinsame Lösungen für die geplanten Schritte zu finden. Infineon setzt damit auf zukunftsorientierte Maßnahmen, um den notwendigen Veränderungsprozess mit dem massiven Wachstum in den letzten Jahren zu gestalten und den Standort langfristig zu stärken“, betont Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Österreich.

Konkrete Zahlen zum Produktionsstandort in Villach werden nicht genannt. Man bitte um Verständnis, dass „aktuell keine standortbezogenen Zahlen bekannt gegeben werden“, so eine Infineon-Sprecherin. Neben dem IT-Zentrum in Klagenfurt wird außerdem Forschung und Entwicklung an Standorten in Graz, Linz und Innsbruck betrieben.