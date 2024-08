Die 45-Jährige Alina Absmeier übernimmt die Leitung der Fertigung von Bernd Steiner, der sich nach 26 Jahren bei Infineon, davon acht Jahre als Produktionsleiter, ab September beruflich in die Selbstständigkeit verändern wird. Alina Absmeier leitete zuvor für sechs Jahre eines der größten Teams in der Infineon-Fertigung in Villach. Als Produktionsleiterin verantwortet sie jetzt die gesamte Hochvolumenfertigung der „Energiesparchips“, die weltweit etwa im Zug, im Auto, bei Rechenzentren, LED-Beleuchtungen, medizinischen Geräten und auch bei Solar- und Windenergieanlagen zum Einsatz kommen.