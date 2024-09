Eine großangelegte Schwerpunktaktion von Einsatzkräften der Finanzpolizei an vier Kärntner Seen (Wörthersee, Millstätter See, Klopeiner See und Ossiacher See) förderte eine Vielzahl von Vergehen zutage. 110 Betriebe wurden kontrolliert, in Summe wurden dabei 76 Verstöße festgestellt und 142.573 Euro an Steuerschulden eingetrieben. Das Finanzministerium nennt die Bilanz „erschreckend“, mehr als zwei Drittel der kontrollierten Betriebe hielten Gesetze nicht ein. Knapp 100 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten waren in Kärnten im Einsatz.