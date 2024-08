Es sind nicht nur Temperaturen jenseits der 30 Grad, die die Securitys ins Schwitzen bringen. Als der graue Bus vorfährt und mehrere Männer in Zivil aussteigen, ahnt der junge Mann mit gelber Warnweste noch nicht, was ihm blüht. „Polizei, ihr Ausweis bitte!“ Spätestens, als sich ein uniformierter Beamter zeigt, dürfte der Puls in die Höhe schnellen. Kaum sind Ausweis und E-Card ausgehändigt, geht es Schlag auf Schlag: Mehrere Beamte der Finanz- und Fremdenpolizei beginnen teils auf Handys, teils auf Laptops, eine umfangreiche Prüfung. Ziel der Kontrollen, die wie berichtet vor dem Hintergrund der Terror-Pläne rund um das Taylor Swift-Konzert in Wien an diesem MotoGP-Wochenende verstärkt stattfinden, sind die Security-Kräfte rund um die Rennstrecke. „Vor allem die Park- und Campingplätze sind aus Erfahrung unsere Hotspots“, erklärt Polizist Wolfgang Haberleitner, Koordinator der Überprüfung der Sicherheitsdienstleister.