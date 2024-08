Mehr als 600 Organisationen mit rund 85.000 Beschäftigten: Die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) ist die größte freiwillige Vereinigung von privaten Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe. Die vielfältige Branche rückt immer dann in das öffentliche Bewusstsein, wenn Kollektivvertragsverhandlungen von Protesten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begleitet werden. Bis zu den nächsten KV-Runden ab Oktober bleibt noch etwas Zeit, dennoch will die SWÖ den Sommer, genauer gesagt den Wahlkampf nützen, um einige Forderungen an die Politik zu deponieren.