Die steirische Juristin Yvonne Hochsteiner wird mit 1. Juli neue Geschäftsführerin der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ). Sie folgt damit dem langjährigen Chef Walter Marschitz nach. Die Arbeitsrechts- und KV-Expertin bringt insgesamt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und im Arbeitsrecht mit, davon zehn allein in der SWÖ. Dort hat sie zuletzt die Rechtsberatung geleitet, die sie selbst über die vergangenen Jahre aufgebaut hatte. Die Sozialwirtschaft Österreichs ist der größte Verband im privaten, meist gemeinnützigen Sozial- und Gesundheitsbereich mit über 600 Mitgliedsorganisationen. Als Sozialpartner auf Arbeitgeberseite verhandelt die SWÖ den Kollektivvertrag („SWÖ-KV“) für weit mehr als 100.000 Beschäftigte in den Bereichen Pflege, Behindertenbetreuung, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen und soziale Arbeit.

„Ich freue mich besonders, wenn sich eine langjährige verdiente Mitarbeiterin weiterentwickelt und für höhere Agenden qualifiziert. Damit ist auch für uns als SWÖ ein nahtloser Übergang gesichert und wir können positiv in die Zukunft blicken“, wird der SWÖ-Vorsitzende Erich Fenninger in einer Aussendung zitiert. Fenninger dankt auch Walter Marschitz für seinen jahrelangen Einsatz, der die SWÖ nach acht Jahren als Geschäftsführer und 23 Jahren als Vorstandsmitglied verlässt – und innerhalb der Gesundheitsbranche wechselt.