Im Gailtal kursieren seit Kurzem Gerüchte, die vor allem in Hermagor Gesprächsthema sind: Dort soll das Lagerhaus schließen und zwar schon bald. Dezidiert nicht von einer Schließung sprechen will man innerhalb der Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft (WHG). „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und erreicht das Ende seiner Nutzungsdauer. Wir übersiedeln mit dem Sortiment aus dem Haus- und Gartenmarkt in die Bürgerfeldstraße, wo sich der zweite Standort befindet“, erklärt WHG-Geschäftsführer Hubert Schenk. Die Entscheidung, die Filialen zusammenzuziehen, sei gemeinsam mit der der Genossenschaft Raiffeisen-Lagerhaus Gailtal, dem Vermieter des Gebäudes an der Gailtal Straße, gefallen.