Die Agrarriesen in Süddeutschland und Österreich sind eng verbunden. So ist die in Milliardenhöhe verschuldete deutsche BayWa mit durchgerechnet fast 49 Prozent an der österreichischen Raiffeisen Ware Austria (RWA) beteiligt, zugleich sind österreichische Miteigentümer– Raiffeisen Agrar Invest und LLI – der zweitgrößte Aktionär an der BayWa. Am Freitag wurde bekannt, dass nicht nur der größte BayWa-Aktionär mit 33,8 Prozent, eine Beteiligungsgesellschaft der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, dem Agrarkonzern eine Finanzspritze gewährt, sondern auch die österreichischen Miteigentümer mitziehen.