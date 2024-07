Was haben Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, Skistar Hermann Maier und die steirische Unternehmerin Nina Wallner-Guggi gemeinsam? Es geht um ein neues Film- und Werbe-Projekt mit einem Gipfelsturm auf den Dachstein, das die Raiffeisen-Strategie im Bereich der Wirtschaftstreibenden verdeutlichen soll. Neun Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Österreich waren dabei, mit Hermann Maier als „Expeditionsleiter“.

Stelzer sagt: „Es geht bei dem Werbespot nicht um klassische Bankprodukte. Wir begleiten Unternehmerinnen und Unternehmer, aber wir wollen gleichzeitig damit erreichen, dass die Steiermark eine lebenswerte Region bleibt, dass die Unternehmen Jobs anbieten können, damit die Jungen in der Region bleiben. Wir glauben an das Gemeinsame, das Trennende muss weg.“ Und als Bild dafür dient eben der gemeinsame Gipfelsturm mit Hermann Maier, der trocken erklärte: „Es ist im Unternehmertum ähnlich wie mit dem Sport, da kommt die große Leidenschaft ins Spiel. Die Hingabe ist so groß wie im Sport, wie schaffe ich es ein gutes Team zu finden? Man betreibt viel Aufwand, man muss viel Leistung einbringen und darf nicht zu sehr vom Weg abkommen“, spielte der Ski-Star auf den Gipfelsturm an.

Die Unternehmerin Wallner-Guggi betonte: „Die guten Gespräche auf dem Weg zum Gipfel nehme ich für das Leben mit. Herausforderungen können wie dort nur im Team gelöst werden. “