Seit mittlerweile 125 Jahren ist die Raiffeisenbank Leoben-Bruck in der Obersteiermark ein wesentlicher Fixpunkt auf der Landkarte der Bankinstitute. Bei der Generalversammlung, die am Donnerstag, dem 4. Juli, im CCD in Leoben-Donawitz über die Bühne geht, wird also jedenfalls in festlichem Rahmen auch gebührend gefeiert.