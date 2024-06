Um im Bereich der Kälte- und Klimatechnik weiterzuwachsen und ihre Dienstleistungen auch in der Region Obersteiermark anzubieten, übernahm die Caverion Österreich GmbH als einer der führenden Anbieter für Gebäudetechnik und Anlagenbau in Österreich das Trabocher Unternehmen Climacraft. „Es handelt sich hierbei um eine Ergänzungsakquisition für diesen stark wachsenden Markt. Mit dieser Übernahme können wir unsere Leistungen in diesem Bereich noch weiter verstärken und ausweiten“, sagt Caverion-Geschäftsführer Manfred Simmet.