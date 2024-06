Als der deutsche Investor Günther Arneth im Jahr 2009 erste Pläne für eine große Feriensiedlung in der ehemaligen Bergarbeitersiedlung im Eisenerzer Ortsteil Münichtal bestätigte, war die Aufregung groß, mussten einige dort noch ansässige Mieterinnen und Mieter ausziehen. Von 1000 Gästebetten und einer Investition zwischen 20 und 30 Millionen Euro war die Rede. Acht Jahre und einige Hürden später, wurden die ersten 72 Wohnungen fertiggestellt, erste Gäste zogen ein.

Nach vielen Gesprächen, Protesten und Mediatorentreffen ging die Münichtalsiedlung schließlich im Jahr 2011 in den Besitz der Münichtal Projekt und Verwaltungs GmbH über. Damit wechselten 560 Wohnungen in 125 Häusern den Besitzer. Gesellschafter der GmbH sind Johannes Arneth, Sohn von Günther Arneth, und Gerhard Brix, der Chef des Familienunternehmens Alps Residence mit Sitz in Kitzbühel. Sein Unternehmen kümmert sich um die touristische Vermietung und Vermarktung von Ferienimmobilien.

Erfolgsgeschichte Ferienresorts

Seit damals wurden 150 Ferienwohnungen geschaffen, die auch verschiedene Standards bieten. 150 weitere Wohnungen sind dauervermietet, wie Brix bestätigt. Seit 1. Mai wird das Restaurant Kaisergams im Münichtal von einer eigens gegründeten Gesellschaft betrieben. Ein weiteres wird gerade umgebaut. „Wir machen das in der ehemaligen Schlackenstubn, wo zuletzt ein Friseursalon untergebracht war“, erzählt Brix. Der Entschluss, eine eigene Gastro-Gesellschaft zu gründen, sei notwendig gewesen: „Wir wollen gewisse Standards anbieten, und wenn wir es selber machen, können wir diese auch garantieren“, bringt es der Tourismusexperte auf den Punkt.

Es sei wichtig, alle Gästebedürfnisse abzudecken. „Wir müssen uns nach den Gästen richten. Wenn jemand sich nicht selbst versorgen möchte, können wir Pakete mit Frühstück sowie Halb- oder Vollpension anbieten. Deshalb brauchen wir die Restaurants im Bereich des Resorts“, so Brix.

Sehr gute Auslastung

Mit der Auslastung im Erzberg Alpin Resort sei man sehr zufrieden, auch mit der „bunt gemischten“ Gästestruktur. Eine fixe Gästegruppe sind im Sommer immer Niederländer, die oft alle Wohnungen buchen. Doch auch die TV-Produktion „Das große Promi-Büßen“, das Tunnelforschungszentrum „Zentrum am Berg“ oder das Erzbergrodeo schlagen sich in den Gästezahlen nieder. 2023 habe man 70.000 Nächtigungen gezählt.