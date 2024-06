Am 8. August öffnet die Humanic-Filiale im LCS ihre Türen und die Leder & Schuh AG setzt damit ihren Expansionskurs fort. Das Traditionsunternehmen plant nämlich auch in Zukunft, insbesondere in Österreich und Deutschland, zu expandieren, um den Kunden flächendeckend sein Sortiment anbieten zu können. Der 356 Quadratmeter große Store in Leoben wird eine vielfältige Auswahl an Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bieten.