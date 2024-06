Wenn Stephanie Maier (34) aus Leoben und Stefanie Neuhold (27) aus St. Michael über ihren Beruf reden, ist schnell sonnenklar: Die zwei Steffis lieben das, was sie mittlerweile schon lange machen. Maier ist das 18. Jahr Friseurin, und Neuhold ebenfalls bereits seit zwölf Jahren, wenn sie ihre Lehrzeit mitrechnet. „Vorher hat mich mein Papa dazu angehalten, in viele Berufe hineinzuschnuppern“, so Neuhold.