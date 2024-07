Raiffeisenbank Oststeiermark Nord schreibt Rekordergebnis

Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Oststeiermark Nord wurde Geschichte geschrieben. Beim Bio-Natur-Resort Retter in Pöllau schnupperten Schüler einen Tag in die Gastronomiebranche. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.