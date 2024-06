Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat den bereits kolportierten Einstieg von Stefan Pierer, Mark Mateschitz sowie der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) über eine Kapitalerhöhung bestätigt. Die den Investoren zuzurechnende Robau Beteiligungsverwaltung GmbH soll 3,4 Mio. Aktien des Konzerns zeichnen, die bis Ende des Jahres ausgegeben werden, hieß es in einer Mitteilung von Rosenbauer.

Behördliche Genehmigung fehlt

Hintergrund der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, sind wirtschaftliche Schwierigkeiten. So leidet Rosenbauer unter einer hohen Schuldenlast, die Nettofinanzverschuldung betrug zuletzt 428 Mio. Euro.

Pierer, der auch Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich ist, gründete mit dem Red-Bull-Erben Mateschitz zuletzt eine eigene Gesellschaft, in der 67 Prozent der Robau-Anteile gebündelt sind: die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH. Die übrigen Anteile an Robau halten die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH (20 Prozent) sowie die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (13 Prozent).

Im abgelaufenen Jahr hatte Rosenbauer wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn lag bei 1,2 Mio. Euro, nach einem Minus von 22,3 Mio. Euro im Jahr davor, teilte das Unternehmen im April mit. Auch das operative Ergebnis (EBIT) drehte mit 37,5 Mio. Euro wieder ins Plus, nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr 2022.

Die Fakten

Die Pierer Industrie-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Powered-Two-Wheeler-Segment und den automotiven High-Tech-Komponentenbereich. Die Gruppe beschäftigte 2023 rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro.

Die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH ist eine 100% Tochter der Distribution & Marketing GmbH im Eigentum von Mark Mateschitz. Sie wurde 2004 mit Sitz in Salzburg gegründet. Die Gruppe mit zahlreichen Beteiligungen im In- und Ausland tritt als Betreiber und Investor von Unternehmen verschiedenster Branchen auf, dazu zählt unter anderem der Red Bull Ring in Spielberg.