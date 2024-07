Die geplanten Schließungen der Lagerhaus-Filialen von Stallhofen, Edelschrott und Stainz lösen einen Sturm der Entrüstung aus. Nach der Protestaktion mit Traktor-Aufmarsch in Stallhofen fand am Mittwoch auch im Kultursaal in Edelschrott eine Bürgerversammlung statt. Trotz der Unwetterkatastrophen am vergangenen Wochenende und der intensiven Aufräumarbeiten in der Gemeinde nahmen weit mehr als 100 empörte Menschen daran teil, Lagerhaus-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Konrad und Vorstandsvorsitzender Johann Dorner stellten sich der Debatte.