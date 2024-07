Stunden vor der Protestaktion entluden sich am Freitag noch die Wolken über Stallhofen und weite Teile des Bezirks Voitsberg. Ab 19.30 Uhr entluden sich in der Marktgemeinde vor allem die Emotionen zahlreicher Stallhofner, die ins Jugend- und Freizeitzentrum gekommen waren, um ihrem Unmut über die Schließung des örtlichen Lagerhauses Luft zu machen. Auch die Lagerhaus-Filialen in Edelschrott und Stainz stehen vor der Schließung (wir berichteten). Die erste öffentliche Protestaktion, zu der die ÖVP-Bürgermeister Klaudia Stroißnig (Geistthal-Södingberg) und Franz Feirer (Stallhofen) eingeladen hatten, um gemeinsam gegen die Schließung des Lagerhauses Stallhofen „zu kämpfen“, wurde von allen in den jeweiligen Gemeinderäten vertretenen Fraktionen unterstützt. Unter den Demonstranten befanden sich viele Landwirte, die teils sogar mit ihren Traktoren vorfuhren und mit einem Hupkonzert für einen lautstarken Empfang sorgten.