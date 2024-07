Vor wenigen Tagen wurden die Gemeinden Stallhofen, Edelschrott und Stainz darüber informiert, dass die dortigen Filialen vom Lagerhaus Graz Land geschlossen werden – und das bereits mit Ende Juli. Von der Genossenschaft wurde der kurzfristig beschlossene Schritt in einem E-Mail so argumentiert: „Nachdem sich die Rahmenbedingungen seit dem Jahr 2023 gravierend geändert haben, ist auch das Lagerhaus Graz Land eGen gefordert, seine Standorte im Bezirk Voitsberg auf die aktuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und Mitglieder auszurichten und die Funktionen der Standorte Edelschrott und Stallhofen zum Lagerhauszentrum Voitsberg zusammenzulegen.“ Weil die Führung vom Lagerhaus Graz Land die Gemeinden in die Pläne nicht eingebunden hatte und die Öffentlichkeit erst zeitnah vor den geplanten Schließungen informiert wurde, fühlen sich nicht nur Landwirte vor den Kopf gestoßen.