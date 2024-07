Aktuell betreibt die Genossenschaft Lagerhaus Graz Land 16 Standorte in den Bezirken Graz und Umgebung, Voitsberg und Deutschlandsberg. Am Mittwoch wurden umfangreiche Pläne für die zukünftige Ausrichtung beschlossen. Dabei gehe es aus Lagerhaus-Sicht um eine „Standort-Bündelung zu leistungsstarken Kompetenzzentren“. In der Praxis werden die Lagerhäuser Stallhofen, Edelschrott und Stainz geschlossen. Für die weststeirischen Kunden soll in Deutschlandsberg durch die Zusammenlegung mit dem Standort Stainz ein neues Zentrum für Kunden und Mitglieder geschaffen werden. Die Standorte Edelschrott und Stallhofen werden mit dem Lagerhauszentrum Voitsberg „fusioniert“.