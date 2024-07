Es ist eine Premiere für Barbie, die über Jahrzehnte in der Kritik stand, ein perfektes Körperbild zu vermitteln. Mattel bringt am Dienstag ein neues Modell der Kult-Puppe auf den Markt, die dem Gebot der Diversität entsprechen soll: Eine sehbehinderte Barbie. Die neue Puppe hat einen klassischen weißen Stock, der an der Spitze einen roten Abschnitt hat. Die Verpackung ist mit Brailleschrift versehen. „Der Stock trägt vor allem zur Authentizität der Puppe bei“, teilt das Unternehmen mit. Die Puppe trägt auch Sonnenbrille, diese sorge „für ein realistisches Spielerlebnis“.

„Inklusivität im Puppenregal“

„Wir wissen, dass Barbie viel mehr ist als nur eine Puppe. Sie steht für Selbstentfaltung und kann ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln“, erklärt dazu Krista Berger, Senior Vice President von Barbie und Global Head of Dolls. „Mit Stolz“ präsentiere man die neue blinde Barbie-Puppe und die Black Barbie-Puppe mit Down-Syndrom, „um unser Engagement für globale Zugehörigkeit und Inklusivität im Puppenregal zu unterstreichen”.

Eine Barbie -Puppe mit Down-Syndron wurde bereits 2023 vorgestellt, nun bringt Mattel eine „Black Barbie-Puppe mit Down-Syndrom“ auf den Markt.