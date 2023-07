Ausgerechnet eine Plastikpuppe lehrt den großen Abenteuern, smarten Agenten und Superheldinnen des Kinos das Fürchten: Greta Gerwigs pinke Kampfansage „Barbie“ ist zur Halbzeit des üppigen Blockbuster-Jahres die Gewinnerin mit weltweit hochgerechnet mehr als 350 Millionen Dollar Umsatz alleine am Startwochenende.

Damit siegt die Satire mit Margot Robbie haushoch über „Indiana Jones“ mit Harrison Ford, „Mission: Impossible 7“ mit Tom Cruise, „Fast & Furious 10“ mit Vin Diesel, „Arielle“ mit Balle Hailey, „Guardians of the Galaxy“ mit Chris Pratt und vielen mehr.

Barbieland schlägt ein wie eine Bombe. Auch im direkten Startvergleich setzte sich „Barbie“ gegen Christopher Nolans superbes Physiker-Biopic „Oppenheimer“ durch. Gewonnen haben beide und ihre Studios Warner Bros. und Universal ebenso.