Die Aktien des Batterieherstellers Varta, der bisher mehrheitlich dem österreichischen Investor Michael Tojner gehörte, haben am Vormittagshandel an der Frankfurter Börse massive Verluste verzeichnet. Die Titel waren in den ersten Handelsminuten zunächst um 80 Prozent auf 2,10 Euro gefallen - ein Rekordtief. Gegen 9.30 Uhr verzeichneten die Titel immer noch Einbußen von 77 Prozent bei 2,66 Euro. Noch vor dem Wochenende hatten die Aktien bei über 10 Euro gehalten.

Das angeschlagene Unternehmen aus dem deutschen Ellwangen will in Kürze - voraussichtlich am Montag - beim Amtsgericht Stuttgart ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren anmelden, wie Varta am Sonntagabend mitteilte.

Frisches Kapital nötig

Die fast 500 Millionen Euro schwere Schuldenlast müsse deutlich reduziert werden, dazu sei frisches Kapital von knapp 100 Millionen Euro nötig, sagte der als Sanierer an Bord geholte Vorstandschef Michael Ostermann. Einer von zwei konkurrierenden Vorschlägen sei eine gemeinsame Kapitalspritze des Großaktionärs Tojner sowie des Sportwagenbauers und Varta-Kunden Porsche. Der andere komme von den Gläubigern.

Welche der beiden Lösungen zum Tragen komme, sei noch offen, sagte Ostermann, der im Mai zu Varta gekommen war. „Am Ende ist mir wichtig, dass wir eine gute Lösung für die Varta haben.“

Situation deutlich verschlechtert

„Die neuesten Entwicklungen verschlechtern die Situation für Aktionäre nochmals deutlich“, kommentierte unterdessen Analyst Michael Punzet von der DZ Bank die Entwicklungen beim Batteriekonzern. „Die angestrebte finanzielle Neuaufstellung der Varta AG geht deutlich zulasten der bestehenden Aktionäre und Gläubiger.“

Zwar könne dies ein erster Schritt sein, Arbeitsplätze und Fortbestand des Unternehmens zu sichern, so Punzeit. Der avisierte Kapitalschnitt würde aber zu einem „kompensationslosen Ausscheiden der Aktionäre“ führen. Der Experte senkte den fairen Wert der Aktien demnach auf 0 Euro.

Kursziel der Aktie: 0 euro.

Auch das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie von Varta angesichts des drohenden Kapitalschnitts auf 0 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Sell“ belassen. Analyst Robert-Jan van der Horst verwies auf den Sanierungsplan, der letztlich auf einen Totalverlust für die Altaktionäre herauslaufe. Laut Varta seien die Gläubiger nur dann bereit, auf einen Großteil ihrer Ansprüche zu verzichten, wenn das Grundkapital der Gesellschaft auf null Euro herabgesetzt werde.