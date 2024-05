Wenig Nachfrage, gestörte Lieferketten, eine Cyberattacke – und Restrukturierung: Gute Nachrichten aus dem deutschen Batteriekonzern Varta, der mehrheitlich dem Österreicher Michael Tojner gehört, sind aktuell Mangelware. Ein Lichtblick kommt aus Graz. In der Landeshauptstadt gibt es eine lange Tradition in der Batterieforschung, aus der heraus Varta 2009, damals gemeinsam mit der Technischen Universität, ein Forschungszentrum gründete – die heutige Varta Innovation. Ihrer Entwicklungsarbeit ist es unter anderem zu verdanken, dass Vartas Miniakkus, etwa in kabellosen Kopfhörern namhafter Hersteller, zu einem großen kommerziellen Erfolg wurden – wenn auch die Nachfrage nach den kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen gerade stark schwankt.