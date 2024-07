Die Hoffnung auf einen (zarten) Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Jahreshälfte, sie muss wohl endgültig begraben werden. Nach den jüngsten, wenig optimistischen Prognosen von Wifo und IHS sorgt nun das Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer Steiermark für die nächste Ernüchterung. „Das Klima in der Steiermark ist äußerst frostig und bleibt es auch“, sagt Kammerchef Josef Herk zur halbjährlichen Umfrage unter steirischen Unternehmerinnen und Unternehmern; 722 Betriebe – vom EPU bis zum Großunternehmen – nahmen daran teil. Die Ergebnisse der aktuellen Sommer-Umfrage durch das IWS (Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung) unterscheiden sich dabei kaum von jenen im Winter. Die Saldenwerte, also die Summe positiver, negativer wie gleichbleibender Einschätzungen, bleiben tief im roten Bereich.