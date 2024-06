In Unternehmen eine gesunde Altersstruktur unter den Mitarbeitern aufzubauen, generationsübergreifende Teams zu bilden, Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten: Das alles wird in Zukunft noch relevanter werden, denn der Wissensverlust, wenn die Alten aus dem Job ausscheiden „ist ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Nicht jedes Wissen nämlich lässt sich niederschreiben.“

Birgit Aigner-Walder, Professorin für Volkswirtschaft an der FH Kärnten, widmete ihr Impulsreferat am Wirtschaftstalk der Kleinen Zeitung am Donnerstag den Bereichen Arbeitsmarkt und Altersstruktur. „Kärnten schrumpft. Die Erwerbsbevölkerung geht zurück bzw. wird älter. Der Wettbewerb am Arbeitsmarkt wird stärker.“ Dass die Gastgeber, Kleine Zeitung-Chefredakteur Wolfgang Fercher und -Geschäftsleiter Oliver Bergauer, mit dem Thema ins Schwarze getroffen hatten, zeigte sich an der angeregten Diskussion, die es in der gut besuchten Skybar des Select-Hotels Moser Verdino auslöste. „Es gibt zum Teil klare Fehlanreize: Arbeit sollte geringer besteuert werden“, so der Vorstand der Treibacher Industrie AG, Stefan Greimel. Dietmar Rauter, Bürgermeister von St. Urban und Geschäftsführer einer Steuerberatungskanzlei, wünscht sich ein Wahlrecht auf Teilzeit und, dass „der geringfügige Zuverdienst von Pensionisten steuerfrei“ wird. „Ohne Zuzug werden wir es nicht schaffen“, ist sich Brigitte Pekastnig (Rotes Kreuz) sicher. „Aber es wird einem sehr schwer gemacht, Menschen aus Drittstaaten zu beschäftigen“, berichtete Andreas Schellander, der nicht nur eine Tischlerei betreibt, sondern auch an der Subway Systemgastronomie beteiligt ist.

Wird die Künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt retten oder ihn zerstören? „Bei uns jedenfalls hat jede technische Aufstockung auch zu einer Personalaufstockung geführt“, so Kabeg-Personalchef Markus Ertl. Weitere Teilnehmer am Wirtschaftstalk waren unter anderem Rechtsanwalt Michael Sommer (Gheneff Rami Sommer), Ulrike Herzig (Kneipp Akademie), Gastronom Paul Haas, die Immobilien-Unternehmer Theodor Russinov und Katja Russinova, Franz Salcher (Kärntnerfrucht), Markus Hilberger (Framak Bohrtechnik), Babeg-Chef Markus Hornböck, Wifi-Geschäftsführer Andreas Görgei und Optiker Helmut Gottwald. Aigner-Walder gab den Gästen noch ein Zitat des Ökonomen Peter Drucker mit auf den Weg: „Nicht die Veränderung ist das Problem, sondern, ihr mit Systemen von gestern zu begegnen.“