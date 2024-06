Die Inflationsrate für Österreich ist weiter rückläufig. Im Mai stiegen die Preise im Jahresabstand laut Daten der Statistik Austria um 3,4 Prozent – in der Schnellschätzung war man noch von 3,3 Prozent ausgegangen. „Die Inflation in Österreich ebbt langsam weiter ab. Im Mai 2024 ging die Teuerung auf 3,4 Prozent zurück, nachdem sie im April noch 3,5 Prozent betragen hatte. Vor allem beim Wohnen hat der Preisauftrieb deutlich nachgelassen. Auch bei Lebensmitteln stiegen die Preise im Mai unterdurchschnittlich, in der Gastronomie hingegen mehr als doppelt so kräftig wie die allgemeine Inflation“, sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die Preise für Restaurants und Hotels (durchschnittlich plus 7,5 Prozent) zählten im Jahresabstand zu den Treibern der Inflation. Die Teuerung fiel aber geringfügig weniger stark aus als im April (plus 7,6 Prozent). Die Teuerung für Wohnung, Wasser, Energie fiel mit durchschnittlich plus 2,6 Prozent indes deutlich schwächer aus als im April (plus 3,3 Prozent). Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten Konsumenten um durchschnittlich 2,8 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Für April wies Statistik Austria hier noch einen Anstieg um 3,2 Prozent aus.

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im Mai im Jahresabstand um 4,3 Prozent. Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe beinhaltet, stieg im Jahresvergleich um 4,8 Prozent.