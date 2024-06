Die Überraschung ist ausgeblieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte in ihrer zinspolitischen Sitzung am Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Seit September des Vorjahres war er – nach einem beispiellosen Erhöhungsstakkato – bei 4,5 Prozent gelegen. Was bedeutet dieser Schritt nun für Unternehmen, Menschen und Märkte?