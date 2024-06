Wie gelingt es, Fachkräfte über soziale Kanäle zu erreichen und als Mitarbeiter zu gewinnen? Wie gelingt langfristige Mitarbeiterbindung? So lauteten nur zwei der Fragen, die am Dienstag beim Managementimpulskongress einen vollen Saal im Congress Center Villach beschäftigten. Zum Motto „New Work. Die Zukunft gemeinsam gestalten“ lieferten zehn Vortragende viele Beispiele aus der und für die Praxis. Was mit 500 Teilnehmern aus Kärnten und ganz Österreich auf Interesse aus verschiedensten Branchen stieß.

„Um die Zukunft der Arbeit erfolgreich zu gestalten, muss proaktiv auf Veränderungen reagiert werden“, ist für Veranstalterin Simone Stenitzer eine der Botschaften. Den Vorträgen, etwa von Unternehmensberater Andreas Salcher, Kriminalpsychologe Thomas Müller oder Futurologe Max Thinius lauschten unter anderen Andrea Gritsch (Wild), Kurt Tschermernjak (Kärntner Landesversicherung), Martina Simma (Fundermax), Gleichbehandlungsanwältin Andrea Felsberger oder Herbert Tanner (Siemens).

Nachhaltige Impulse

Max Thinius referierte über die Transformation hin zu einem post-industriellen Arbeitsumfeld mit all den Herausforderungen, die uns dabei erwarten. Über Führung in der Polykrise sprach Markus Tomaschitz. Er verdeutlichte, dass immer weniger Führungskräfte bereit sind, die komplexen Anforderungen unserer Zeit anzunehmen.

Welche Lösungen die Wirtschaftskammer Österreich gegen den Fachkräftemangel anbietet, darüber informierte Maximilian Buchleitner. Christine Schaller-Maitz zeigte beeindruckend, wie New Work in der Pflege auch ganz ohne Homeoffice erfolgreich gelingen kann. Wie wichtig betriebliche Vorsorge für nachhaltige Mitarbeiterbindung ist, erklärte Melisa Saldic. Christoph Monschein verdeutlichte, dass New Work vor allem ein vollkommen neues Mindset voraussetzt. Nur so können Unternehmen zukunftsfähig bleiben und langfristig gute Mitarbeiter finden. Über den „War of Talents“ und wie man im Social Recruiting erfolgreich ist, erfuhr man von Robert Lacher.

„Krimineller“ Abschluss

Andreas Salcher wies auf die Bedeutung lebenslangen Lernens und die Entwicklung der Future Key Skills als wichtige Eckpfeiler für die Zukunft hin. Damian Izdebski nahm uns auf eine sehr emotionale und inspirierende Reise mit, vom rasanten Aufstieg und gefeiertem Unternehmer bis hin zur Insolvenz von DiTech, dem Umgang mit Rückschlägen und wie ihm letztlich der Neubeginn gelang.

Mit seiner fesselnden Abschluss-Keynote nahm Star-Profiler Thomas Müller die Teilnehmer in die Welt eines Kriminalpsychologen mit und gab wertvolle Tipps im Umgang mit Ängsten, damit diese nicht zunehmend zum Problem werden.