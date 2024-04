Marcel Haraszti weiß, welchen Knopf er drücken muss, damit in Österreich die Wogen hoch gehen. Am Dienstag verpackte er mit den Jahreszahlen des zweitgrößten Lebensmittelhändlers, das ist Rewe mit den Marken Billa, Bipa und Co., die Forderung nach längeren Öffnungszeiten unter der Woche. Selbige hat einen so langen Bart, wie das entsprechende Gesetz alt ist – der Chef von Rewe-Österreich nennt es „sehr nostalgisch“ –, aber die Reflexe funktionieren trotzdem wie eh und je.