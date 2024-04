Auf der stattlichen Zahl von 4200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Steiermark will Billa sich nicht ausruhen. Um das Niveau zu halten, muss sich der Lebensmittelhändler anstrengen, mehr Fachkräfte und Nachwuchs zu rekrutieren. Abgänge aus Pensionierungen, allein in diesem Jahr wechseln 150 Beschäftigte in der Steiermark in den Ruhestand, müssen ersetzt werden. Die Zahl der Lehrlinge, aktuell sind es 190, soll daher im Lauf des Jahres verdoppelt werden.