In Anlehnung an das legendäre Rockfestival, das 1969 stil- und generationenprägend über die Bühne ging, hat sich „Woodstock“ als Schmuckname für so manche Großveranstaltung durchgesetzt. Auch in der Wirtschaft. Seit Langem ist etwa im Zusammenhang mit der jährlichen Hauptversammlung des Investmentgiganten Berkshire Hathaway von Warren Buffett in Omaha von einem „Woodstock des Kapitalismus“ die Rede. In dieser Woche wurde nun auch eine Art „Woodstock der Künstlichen Intelligenz“ aus der Taufe gehoben – zumindest sehen es zahlreiche US-Medien so. Der Halbleiterkonzern Nvidia hatte im kalifornischen San Jose zur Entwicklerkonferenz geladen. Computerchips und deren Komponenten sind an sich nicht dazu angetan, die Massen in ihren Bann zu ziehen – in der Regel sind es, siehe iPhone & Co, eher Endprodukte und nicht unbedingt ihr Innenleben.