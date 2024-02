Die US-Börsen haben ihre Kursrallye am Freitag in abgeschwächter Form fortgesetzt und mehrheitlich mit Kursgewinnen geschlossen. Nur der Nasdaq Composite büßte seine Verlaufsgewinne vollständig ein und nahm ein Minus von 0,28 Prozent auf 15.996,82 Punkten mit ins Wochenende.

Der Dow Jones Industrial, der am Vortag angetrieben von starken Zahlen des US-Chipherstellers Nvidia erstmals die Marke von 39.000 Punkten übertroffen hatte, kletterte 0,16 Prozent auf die neue Bestmarke von 39.131,53 Zählern, im Verlauf war es sogar noch deutlicher nach oben gegangen. Auch der marktbreite S&P-500 verbuchte ein Mini-Plus von 0,03 Prozent auf 5.088,80.

Börsenwert kurzzeitig über zwei Billionen US-Dollar

Von Konjunkturdatenseite blieb es vor dem Wochenende ruhig. Mit Blick auf die Einzelwerte standen die Papiere von Nvidia weiterhin im Rampenlicht. Der Konzern hatte Bedenken hinsichtlich eines womöglich nachlassenden KI-Nachfrageschwungs mit seinem Geschäftsausblick beiseite gewischt.

Im Handelsverlauf waren die Papiere deutlich über 800 Dollar nach oben geklettert und waren das erste Halbleiterunternehmen mit einer Bewertung von zwei Billionen US-Dollar. Zum Handelsschluss lag Nvidia aber wieder unter dieser Marke, die Titel kamen von den Höchstständen deutlich zurück, es blieb noch ein Plus von 0,4 Prozent auf rund 788 Dollar.

Auch einige Technologiewerte im Dow Jones gaben die Verlaufsgewinne ab: So wechselten Microsoft (minus 0,3 Prozent) und Apple (minus 1 Prozent) nach anfänglichen Kursgewinnen die Vorzeichen. Auch Salesforce rutschten ins negative Terrain und verloren 0,3 Prozent. IBM (plus 0,8 Prozent) und Intel (plus 0,02 Prozent) hielten sich im Plus.

Um fast 16 Prozent schnellten die Papiere von Intuitive Machines in die Höhe. Der Lander „Nova-C“ des Unternehmens hatte in der Nacht zu Freitag in der südlichen Region des Mondes aufgesetzt. Damit ist erstmals in der Geschichte der Raumfahrt einer kommerziellen Mission die Landung auf dem Erdtrabanten geglückt.