Der Hype um Nvidia und die Künstliche Intelligenz hat die Börsen am Donnerstag beflügelt. Die Quartalsbilanz und die Geschäftsaussichten des Chip-Produzenten übertrafen selbst hohe Erwartungen, bescherten den Aktien ein Rekordhoch und zogen vor allem Tech-Aktien mit nach oben. Mit dieser euphorischen Stimmung der Anleger kletterte der deutsche Aktienindex DAX um 1,47 Prozent auf 17.370,45 Punkte und erreichte einen weiteren historischen Höchststand. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knackte seinen seit 1989 bestehenden Höchststand und in den USA erreichte der S&P 500 erstmals mehr als 5050 Punkte. Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 stieg auf ein 23-Jahres-Hoch.

Nvidia dreht die Musik wieder auf

An den US-Börsen war man sich zuletzt gar nicht mehr sicher, ob Nvidia mit dem Quartalsbericht die hochgesteckten Erwartungen würde erfüllen können. In den vergangenen beiden Tagen ließen Anleger etwas Luft aus der stark gestiegenen Aktie. Doch nun konnte Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets feststellen: „Nvidia dreht die Musik auf der Börsenparty wieder auf“. Die Nvidia-Aktie stieg am Donnerstag in den USA zum Handelsstart um fast 16 Prozent. Innerhalb eines Jahres hat sie um mehr als 270 Prozent zugelegt – damit gehört Nvidia zu den fünf größten börsennotierten US-Konzernen.

Mit dem starken Rückenwind zählten auch im deutschen Leitindex die beiden Tech-Werte SAP und Infineon zu den größten Gewinnern. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Donnerstag um 1,50 Prozent auf 26.099,76 Punkte. Auch hier legten mit Aixtron und Jenoptik die Aktien zweier Unternehmen überdurchschnittlich zu, die Zulieferer von Chip-Produzenten sind.

Schwacher Yen als Rückenwind für Nikkei 225

Auf ein Rekordhoch kletterte auch der japanische Aktienindex Nikkei – seinen letzten Höchststand hatte er übrigens 1989. Fast dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Platzen der Spekulationsblase auf dem japanischen Aktienmarkt hat der Nikkei 225 am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht. Der Leitindex stieg an der Börse in Tokio um bis zu zwei Prozent auf 39.029 Punkte. Zuletzt stand ein Plus von rund 1,6 Prozent zu Buche. Rückenwind liefert neben Wirtschaftsreformen schon länger die schwächere Landeswährung Yen, der der Exportwirtschaft zugutekommt.

Auch der Dow Jones erzielte im Handelsverlauf deutliche Zugewinne.