Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belässt den Leitzins weiter in der Spanne zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent. Das war so erwartet worden. Wie in Europa wird auch in den USA intensiv darüber debattiert, wann der richtige Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung gekommen ist. Die Notenbanker hatten den Leitzins im Juli auf das derzeitige Niveau angehoben und seit damals nicht mehr angetastet. Die Zinsen liegen damit auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Im Dezember hatte die Fed-Spitze um Jerome Powell für das Jahr 2024 mehrere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Die Fed dürfte dieses Jahr also das Ruder herumreißen und die Geldpolitik lockern, wenn der Preisauftrieb weiter nachlässt.