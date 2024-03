Kärntenweit sind es 9582 Wirtschaftstreibende unter 40 Jahren, die damit zur Jungen Wirtschaft (JW) zählen – um 1828 mehr als noch 2022. Wie es ihnen geht, wurde zum 26. Mal für den JW-Konjunkturbarometer der Wirtschaftskammer abgefragt. Demnach gehen 21 Prozent der Befragten von einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus, rund ein Drittel rechnet mit einem Rückgang der Konjunktur.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern zeigt sich in Kärnten eine etwas geringere Kaufzurückhaltung der Kunden. Nur etwa ein Viertel der Befragten meldet einen starken Rückgang, im Vergleich zu 40 Prozent in der Steiermark. JW-Vorsitzender Martin Figge: „Das deutet, obwohl die wirtschaftlichen Herausforderungen weiterhin enorm sind, auf eine gewisse regionale Widerstandsfähigkeit hin.“ So rechne beispielsweise rund die Hälfte der Kärntner Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit einer anhaltend höheren Inflationsrate.

Positiver Ausblick

Die gute Nachricht aus Kärnten: Ein Viertel der Befragten berichtet von steigenden Investitionstätigkeiten. 38 Prozent wollen ihren Personalstand erhöhen, womit man deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 28 Prozent liegt. „Vertrauen in die Zukunft und Investitionen in die Mitarbeiter sind ein Schlüsselfaktor für die langfristige Unternehmensentwicklung“, kommentiert JW-Vorsitzende Nika Basic.

Eva Wutte, GF der JW, mit Martin Figge und Nika Basic, den Landesvorsitzenden der JW Kärnten © WKK/Helge Bauer

Die Forderungen

Immer lauter werde die Forderung an die Politik nach Entlastungen. „Mehr als zwei Drittel, das ist der höchste Zustimmungswert aller bisherigen Erhebungen, sehen in der Senkung der Steuern die wichtigste Aufgabe der Bundesregierung“, sieht Figge den eigenen Kurs bestätigt. Den bisherigen Entlastungsschritten müssten weitere spürbare Maßnahmen folgen. „Dazu gehört vor allem die Senkung der hohen Lohnnebenkosten. Im Sinne der Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung muss zudem die Grenze bei der Kleinunternehmerregelung und bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern angehoben werden“, ergänzt Basic.

Eine weitere Forderung an die Politik ist die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie (49 %), vor allem durch einen Ausbau der Kinderbetreuung. „Der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, um flexible Arbeitszeiten zu fördern und nicht, um Arbeitszeiten zu reduzieren“, betont Nika Basic. Von der Europapolitik erwartet sich die Junge Wirtschaft Maßnahmen zur Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit, die viele junge Betriebe in Gefahr sehen.