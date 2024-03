Im EU-Vergleich zählt Österreich zu den Ländern mit den höchsten Gender Pay Gaps. Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft in Österreich hat sich gemäß der Definition von Eurostat von 22,9 Prozent im Jahr 2012 auf 18,4 Prozent im Jahr 2022 verringert. Österreich liegt damit weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt von 12,7 Prozent.

Unterschiede in der Arbeitszeit sind durch die Verwendung von Stundenverdiensten bereits berücksichtigt. Die Teilzeitquote von Frauen war 2022 mit 50,7 Prozent in Österreich ebenfalls am zweithöchsten in der EU (EU-27: 29,1 %). Allerdings leisten Frauen im Gegensatz zu Männern mehr unbezahlte Arbeit. Die Unterschiede im Erwerbsleben spiegeln sich auch in den Pensionen der Frauen wider, die um 41,1 Prozent unter jenen der Männer lagen.

Große Unterschiede im Gender Pay Gap

Aufgrund unterschiedlicher länderspezifischer Faktoren variiert der EU-Indikator Gender Pay Gap stark zwischen den EU-Mitgliedstaaten. In Österreich geht der hohe Gender Pay Gap beispielweise mit einer hohen Frauenerwerbstätigenquote von 70,0 Prozent einher – im EU-Schnitt sind es 64,9 Prozent. Italien verzeichnet dagegen mit 4,3 Prozent nicht nur einen verhältnismäßig geringen Gender Pay Gap, sondern mit 51,1 Prozent die niedrigste Erwerbstätigenquote bei den Frauen. Im Vergleich zu den Männern sind hier weniger gering qualifizierte Frauen im Erwerbsleben, wodurch der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern insgesamt kleiner ausfällt.

Hohe Teilzeit-Quote von Frauen

Am Beispiel von Schweden zeigt sich jedoch, dass aber eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen (74,7 Prozent) nicht zwangsläufig zu einem hohen Gender Pay Gap (11,1 Prozent) führt. Die starke Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt beruht in Österreich im Wesentlichen auf Teilzeitarbeit. Im Jahr 2022 lag die Teilzeitquote der Frauen bei 50,7 Prozent. Das war der zweithöchste Wert nach den Niederlanden mit 64,1 Prozent und deutlich über dem EU-Durchschnitt von 29,1 Prozent.

Vor allem Mütter stehen vor der Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren. Bei Frauen mit Kindern unter 15 Jahren war Teilzeitbeschäftigung die dominierende Form der Erwerbsarbeit. Im Jahr 2022 lag die Teilzeitquote der 25- bis 49-jährigen Frauen mit Kindern unter 15 Jahren bei 73,8 Prozent. Im Gegensatz zu Frauen wird das berufliche Engagement von Männern von der Geburt eines Kindes häufig kaum beeinflusst. Die Teilzeitquote der Männer mit Kindern unter 15 Jahren betrug nur 7,9 Prozent und lag damit noch unter der Teilzeitquote der Männer insgesamt mit 12,6 Prozent.