Popstar Miley Cyrus hat mit „Flowers“ einen Welthit gelandet. Und letzte Woche ihren ersten Grammy bekommen. Worum gehts in „Flowers“? Darum, dass Frauen gut für sich selbst sorgen, sich selbst eine Stütze sein und sich selbst auch Blumen kaufen können. Dafür braucht man keinen Mann. Ist klar. Am heutigen Valentinstag trifft ein dennoch schönes Bedürfnis auf ein elementares. Frauen werden von ihren Partnern verwöhnt (ja, auch mit Blumen) und es ist Equal Pay Day. Bis heute haben Frauen gratis gearbeitet, weil die Gehaltsunterschiede noch immer so groß sind. Aktuell bei 12,4 Prozent.